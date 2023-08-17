ارتفاع مؤشر الدولار عالميا عند أعلى مستوياته في شهرين

ارتفع مؤشر الدولار نحو 103.5 نقطة اليوم الخميس، ليصل عند أعلى مستوياته في شهرين بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، أن صانعي السياسة أكدوا أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة، تاركًا الباب مفتوحًا لمزيد من تشديد السياسة.

رغم ذلك أشار بعض المشاركين إلى المخاطر الاقتصادية لدفع الأسعار بعيدًا جدًا، مؤكدين أن قرارات الأسعار المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة.

انتعاش الإنتاج في المصانع الأمريكية

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أيضًا، أن بناء المنازل لأسرة واحدة في الولايات المتحدة قد ارتفع في يوليو، بينما انتعش الإنتاج في المصانع الأمريكية بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى التقرير الأسبوعي الأخير لطلبات إعانة البطالة يوم الخميس، لتوجيه توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات الدولار عالميا

من المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 104.25 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أنه سيتم التداول عند 108.59 نقطة في غضون 12 شهرًا.