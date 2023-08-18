بحضور 30 سفيرا.. انطلاق مهرجان المانجو في الإسماعيلية اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، انطلاق مهرجان المانجو في شارع محمد علي في الخامسة مساءً، بحضور عدد من السفراء وممثلي القنصليات المختلفة وشركات الاستيراد والتصدير.

انطلاق مهرجان المانجو في الإسماعيلىة

وينطلق المهرجان أمام مبني ديوان المحافظة بشارع محمد علي، من خلال مرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية.

كما يشهد الموكب عرض لمجموعات من الدراجات النارية والدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت، لينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام 12 مساء.

حفل مجاني لجميع المواطنين

وقال أحمد شجيع، منسق مهرجان المانجو، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري.

وأضاف أن دخول الملتقى يقتصر على الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين، ويوجد منافذ بيع مانجو إلى المواطنين مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة.

وأكد «شجيع» أن ما يقرب من 30 سفيرا وممثلا للقنصليات أعلنوا حضورهم المهرجان اليوم الجمعة، وعلى رأسهم السفارة البريطانية والسفارة الفرنسية وسفراء الإمارات والأردن.