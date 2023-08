إعصار «هيلاري» يصل أمريكا ويهدد المكسيك بأمطار غزيرة وفيضانات (فيديو)

تحولت العاصفة الاستوائية «هيلاري» إلى إعصار قوي عبر المحيط الهادئ، اليوم الخميس، وصولاً إلى سواحل المكسيك والولايات المتحدة، وأكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الاعصار سيكتسب المزيد من القوة في الأيام المقبلة، وسيجلب الأمطار الغزيرة والفيضانات الساحلية إلى أجزاء من شمال غرب المكسيك.

ولفت المركز الوطني، الذي يتخذ من ميامي في ولاية فلوريدا، على الساحل الشرق للولايات المتحدة، مقراً له، في آخر تحديث حول العاصفة «هيلاري»، إلى أنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار كبير بحلول الليلة، أو في وقت مبكر من صباح غد الجمعة.

Hurricane #Hilary is rapidly intensifying southwest of Mexico. Tropical Storm Warnings and Watches are now in effect for southern parts of Baja California Sur. pic.twitter.com/fdXFN3Hs1d