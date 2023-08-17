إعصار «هيلاري» يصل أمريكا ويهدد المكسيك بأمطار غزيرة وفيضانات (فيديو)

تحولت العاصفة الاستوائية «هيلاري» إلى إعصار قوي عبر المحيط الهادئ، اليوم الخميس، وصولاً إلى سواحل المكسيك والولايات المتحدة، وأكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الاعصار سيكتسب المزيد من القوة في الأيام المقبلة، وسيجلب الأمطار الغزيرة والفيضانات الساحلية إلى أجزاء من شمال غرب المكسيك.

ولفت المركز الوطني، الذي يتخذ من ميامي في ولاية فلوريدا، على الساحل الشرق للولايات المتحدة، مقراً له، في آخر تحديث حول العاصفة «هيلاري»، إلى أنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار كبير بحلول الليلة، أو في وقت مبكر من صباح غد الجمعة.

Hurricane #Hilary is rapidly intensifying southwest of Mexico. Tropical Storm Warnings and Watches are now in effect for southern parts of Baja California Sur. pic.twitter.com/fdXFN3Hs1d — Zoom Earth (@zoom_earth) August 17, 2023

إعصار هيلاري يصل أمريكا

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، يبعد أعصار «هيلاري» حوالي 320 ميلاً، قرابة 515 كيلومتراً، من جنوب غرب مدينة «مانزانيلو» الساحلية، بسرعة رياح تبلغ حوالي 75 ميلاً في الساعة، أي نحو 120 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز أن الأعصار يتحرك من اتجاه الغرب إلى الشمال الغربي، بسرعة 13 ميلاً في الساعة (21 كيلومتر في الساعة) منذ صباح اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يقترب مركز الإعصار من شبه جزيرة «باخا كاليفورنيا»، في شمال غرب المكسيك، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فيضانات في المكسيك بسبب إعصار «هيلاري»

وبحسب الوكالة البريطانية، فإنه من المحتمل زيادة هطول الأمطار، عبر أجزاء من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا حتى صباح الاثنين المقبل، مع حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق من أمريكا والمكسيك.

وأشار المركز الوطني للأعاصير إلي أن الأمطار الغزيرة قد تؤثر على جنوب غرب الولايات المتحدة، بدايةً من يوم غد الجمعة، حتى أوائل الأسبوع المقبل، إذ تبلغ ذروتها خلال يومي الأحد والاثنين، داعيا الي ضرورة الحاجة إلى المراقبة المستمرة لإعصار «هيلاري»، مع إصدار تنبيهات إضافية للجمهور، في حالة إذا ما اشتدت قوة الإعصار خلال الأيام المقبلة.