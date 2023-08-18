أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الجمعة.. «الفونس» بـ15 جنيها

تواصل أسعار المانجو اليوم الجمعة، استقرارها في الأسواق ومنها سوق العبور، شأنها شان الخضروات والفاكهة بفضل توافر السلعة بكثرة في الشوادر.

ووفق المعلن في الموقع الرسمي لسوق العبور، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار المانجو اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو في سوق العبور

- سعر الكيلو من مانجو سنارة يتراوح اليوم بين 14 و20 جنيهًا.

- سعر المانجو البلدي اليوم يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو فونس اليوم يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو فص اليوم يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر كيلو مانجو الهندي اليوم يتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

- سعر المانجو الدبشة اليوم يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

- سعر مانجو صديقة اليوم يتراوح بين 16 و18 جنيهًا.

- سعر مانجو جولك اليوم يتراوح بين 15 و23 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو تيمور اليوم يتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

- سعر كيلو مانجو زبدية اليوم يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو المانجو السكري اليوم يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

- سعر الكيلو من المانجو العويس اليوم يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.