البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

قالت «واشنطن»، إن رئيس الإدارة الأمريكية، جو بايدن، مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون» دون شروط مسبقة.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بـ«البيت الأبيض»، جون كيربي، في مقابلة، أن بايدن سيناقش مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مع «أون» في حال انعقد هذا اللقاء.

وأشار كيربي، إلى أن «بيونج يانج» لم تعط ردا إيجابيا حتى الآن على الاقتراح، فيما قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية، إن الجارة الشمالية، تحضر لتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات تزامنا مع قمة ثلاثية لـ«واشنطن» و«سول» و«طوكيو»، مقررة اليوم الجمعة.

وأضافت الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن تجربة «بيونج يانج»، قد تكون استعراضا للقوة قد ردا على المناورات عسكرية مشتركة بين «واشنطن» و«سول»، من المقرر انطاقها يوم الاثنين المقبل، وفقا لمت ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأمس الخميس، اتهم «مجلس الأمن الدولي»، في جلسة علنية لمدة ساعتين مخصصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بناء على طلب أمرريكي، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ 2017، كوريا الشمالية، بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ضد شعبها بهدف تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية.

معارضة صينية لاجتماع «مجلس الأمن» حول الانتهاكات في كوريا الشمالية

وتعارض الصين، اجتماع «مجلس الأمن الدولي»، حول الانتهاكات في كوريا الشمالية، فيما لم تحاول «بكين» منع عقد اجتمع امس الخميس، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية..

وانتقدت «واشنطن»، في منظمة «الأمم المتحدة»، زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون» لاستخدامه القمع والوحشية والحكم الاستبدادي لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية بصورة غير قانونية.

مفوض أممي: العديد من الانتهاكات تدعم تنامي عسكرة «بيونج يانج»

ونددت السفيرة الامريكية لدى «مجلس الأمن الدولي»، ليندا توماس جرينفيلد، في بيان مشترك تلته أمام الصحفيين بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بشكل وثيق بأسلحة الدمار الشامل وتطوير كوريا الشمالية صواريخ بالستية، فيما أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عبر كلمة بالفيديو، إلى أن العديد من الانتهاكات تدعم تنامي عسكرة «بيونج يانج».

وفي اليابان، قالت صحيفة «نيكي» اليابانية، إن الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية «يون سوك يول» يخططون للاتفاق بشأن ردع «بكين» خلال قمتهم الثلاثية، المقررة اليوم الجمعة، في منتجع «كامب ديفيد» شمال غربي من «واشنطن دي سي».

ومن المتوقع بحث في القمة الأمريكية اليابانية الكورية الجنوبية، أهمية السلام والاستقرار في «مضيق تايوان»،وتقديم الدعم لدول الجنوب العالمي، وخاصة دول رابطة «آسيان» ودول المحيط الهادئ.

وأشارت صحيفة «نيكي» اليابانية، إلى أن قمة «بايدن- كيشيدا-يول»، في «كامب ديفيد» ستوسع التعاون بين الولايات امتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، الذي كان يركز أصلا على التصدي لبرامج «بيونج يانج» النووية والصاروخية، ليشمل ردع الصين والأمن الاقتصادي.