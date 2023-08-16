الجندي الأمريكي ترافيس كينج يبدي استعداده لطلب اللجوء إلى كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج أبدى استعداده لطلب اللجوء إليها أو إلى دولة ثالثة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وكالة رويترز في نبأ عاجل.

كينج كان عائدا للولايات المتحدة

وكان من المقرر أن يعود كينج إلى الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية، حيث كان مقره، لمواجهة إجراءات تأديبية.

الجندي الأمريكي ركض نحو الحدود الكورية الشمالية

لكن الشاب البالغ من العمر 23 عاما لم يستقل الطائرة عندما انفصل عن مرافقيه العسكريين في مطار إنتشون بالقرب من سيؤول في يوليو الماضي، وبدلا من ذلك شرع في جولة محجوزة مسبقا على ما يبدو إلى الحدود الكورية الشمالية، ولا تزال تفاصيل كيفية تمكّنه من القيام بذلك غير واضحة.