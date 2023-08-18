بعد الزعيم.. ما هو لقب رئيس كوريا الشمالية الجديد؟

أجرت كوريا الشمالية أكبر تعديلات في قيادة الدولة منذ عدة سنوات، شملت تعيين رئيس جديد، ومنح زعيم البلاد كيم جونج أون ألقاب مختلفة متنوعة في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة.

وأصبحت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، خلال الساعات القليلة الماضية، تطلق بشكل متزايد لقبي «الزعيم والأب»، على رئيس البلاد كيم جونج أون.

لقب جديد لزعيم كوريا الشمالية

وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الشمالية، استخدمت وسائل الاعلام لأول مرة لقب «الزعيم والأب» على رئيس البلاد كيم جونج أون.

يذكر أن اللقب السابق لرئيس كوريا الشمالية هو لقب «الزعيم»، وبدأ استخدامه بعد إجراء المؤتمر الـ8 لحزب العمال الكوري في 10يناير 2018، كما اصبح اكثر نشاطا في صحيفة «نودونج سينمون» الكورية الشمالية الرسمية بالبلاد بعد عامين فقط، حيث استخدم ما يقرب 4 مرات في 2020، و16 مرة عام 2021، و23 مرة في عام 2022،، في حين وصل استخدامع الي 26 مرة منذ بداية العام الجاري.

زعيم كوريا الشمالية

ولقب رئيس كوريا الشالية بعدة القاب منها لقب «الزعيم» و«الشعب» و«الرائع»، بالإضافة إلى «الزعيم العظيم»، وهو لقب لم يجري استخدامه سابقا إلا تجاه كيم إيل سونغ الذي أسس الأمة في كوريا الشمالية.

ويشار الي أن في عام 2021، أصبح الإعلام الكوري الشمالي يستخدم لقب «رئيس» (president) لقبا إنجليزيا رسميا بجانب لقب «الزعيم» علي كيم جونغ أون بدلا من اللقب السابق (chairman)، وذلك لأول مرة في مقال كتب باللغة الإنجليزية في شهر فبراير، خلال تغطية إخبارية مفصلة لرسالة رئيس كوبا إلى الزعيم جونج أون.