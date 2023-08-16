بيونج يانج: الجندي الأمريكي هرب إلى كوريا الشمالية بسبب العنصرية

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم، إنها خلصت إلى أن ترافيس كينج، الجندي الأمريكي الذي تحتجزه يريد اللجوء إلى بيونج يانج أو إلى دولة أخرى بسبب «سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري» في الولايات المتحدة والجيش الأمريكي، في أول اعتراف علني من بيونج يانج بعبور «كينج» الحدود من كوريا الجنوبية في 18 يوليو، وذلك بحسب وكالة رويترز.

واندفع كينج، الجندي في الجيش الأمريكي، إلى الحدود الكورية الشمالية أثناء قيامه بجولة مدنية في المنطقة الأمنية المشتركة (JSA) على الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن «كينج» عبر الحدود عمدًا، وامتنعوا حتى الآن عن تصنيفه كأسير حرب، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن محققين كوريين شماليين خلصوا أيضا إلى أن "كينج" عبر عن عمد وبشكل غير قانوني ، بقصد البقاء في الشمال أو في دولة ثالثة.

الضيق من سوء المعاملة اللاإنسانية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكوري ، "أثناء التحقيق ، اعترف ترافيس كينج بأنه قرر القدوم إلى كوريا الديمقراطية لأنه يشعر بالضيق تجاه سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي"، كما أعرب عن رغبته في طلب اللجوء في كوريا الديمقراطية أو دولة ثالثة ، قائلا إنه يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأمريكي غير المتكافئ، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "كينج" "ظل تحت سيطرة جنود الجيش الشعبي الكوري" بعد عبوره ، ولا يزال التحقيق جاريا.

عودة كينج سالما

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها لا تستطيع التحقق من تصريحات كينج كما أوردتها وكالة الأنباء المركزية ، وإنها لا تزال تركز على عودته سالمًا، ولم تتطرق إلى ما إذا كانت قد سمعت بمزيد من التفاصيل من كوريا الشمالية، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق، وقال متحدث باسم قيادة الأمم المتحدة ، التي تشرف على القرية الحدودية التي عبر فيها كينج ، إنه ليس لديه ما يضيفه إلى البيانات السابقة.

إجراءات تأديبية

وكينج ، الذي انضم إلى الجيش الأمريكي في يناير 2021 ، هو كشاف سلاح الفرسان مع قوة التناوب الكورية ، وهو جزء من الالتزام الأمني الأمريكي تجاه كوريا الجنوبية، وقد واجه مزاعم بالاعتداء في كوريا الجنوبية ، وأقر في النهاية بأنه مذنب في إحدى حالات الاعتداء وتدمير الممتلكات العامة لإلحاق الضرر بسيارة شرطة أثناء خطبة خطبة ضد الكوريين ، وكان من المقرر أن يواجه المزيد من الإجراءات التأديبية عند عودته إلى الولايات المتحدة.

الاعتقال من جانب الجيش الأمريكي

كان كينج قد أنهى فترة الاعتقال العسكري وتم نقله من قبل الجيش الأمريكي إلى المطار للعودة إلى وحدته المنزلية في الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك ، غادر المطار وانضم إلى جولة في المنطقة الحدودية ، حيث مر عبره على الرغم من محاولات الحراس الكوريين الجنوبيين والأمريكيين منعه.