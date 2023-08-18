ماذا ينتظر طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023 قبل بدء تنسيقهم؟

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، إذ تنطلق غدا السبت الموافق 19 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس من الشهر ذاته. ومنذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، مر الطلاب بعدة مراحل مختلفة جعلتهم ينتظرون انتهاء الامتحانات الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات المختلفة كل حسب مجموعه.

ومن أبرز المراحل التي مر بها طلاب الثانوية العامة 2023 منذ ظهور النتيجة، بدء تنسيق المرحلة الأولى، ثم إعلان نتيجتها، ثم بعد ذلك بدء تنسيق المرحلة الثانية، ونوضح من خلال هذا التقرير ما ينتظر طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، كالتالي:

مراحل ينتظرها طلاب الثانوية العامة 2023 بعد امتحانات الدور الثاني

ومن المنتظر أن يمر طلاب الثانوية العامة، من طلاب الدور الثاني، بعدة مراحل خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في الآتي:

1- بدء تنسيق المرحلة الثالثة

أعنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ يتم غلق التسجيل خلال ساعات قليلة، ليتم إغلاقه غدا السبت الموافق 19 أغسطس، ليتم إعلان النتيجة الخاصة به خلال 72 ساعة من غلق التسجيل.

وجرت العادة أن يتم بدء تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، وإعلان النتيجة الخاصة به، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في تلك المرحلة.

2- نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وبعد الانتهاء من المدة المحددة من تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة، يتم إعلان نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة فقط من إعلان النتيجة، إذ يستطيع طلاب الدور الثاني معرفة الكلية التي تم ترشيحها لهم.

3- التقديم للكليات وفق نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعلان موعد التقديم للكليات، على أن تقوم كل جامعة وكل كلية على حدى بتخصيص أيام لاستقبال طلبات الطلاب للتقديم لها، ثم تقوم بإعلانها للطلاب مع تحديد المستندات المطلوبة للتقديم، ليتوجه الطلاب لها بعد أن يقوموا بطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بنتيجة التنسيق.

5- تقليل الاغتراب

وفي كثير من الأحيان، يتعرض الطلاب إلى موقف ترشيح كلية في جامعة تكون بعيدة عن محل سكن الطالب، وتكون في محافظة أخرى في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعلهم يرغبون في التحويل لجامعة تكون بالقرب منهم، وتحرص وزارة التعليم العالي على إتاحة تلك الفرصة للطلاب بالتقديم على تقليل الاغتراب والانتقال من الجامعة المرشح لها الطالب.

6- نتيجة التنسيق الداخلي للكليات

وبعد أن يتقدم الطلاب للالتحاق بالكليات التي تم ترشيحها لهم، يقوم الطالب باختيار القسم الذي يرغب في الالتحاق به عند التقديم، ولكن هناك بعض الأقسام يكون لها شروط معينة للالتحاق بها، وفي حالة إذا كانت الشروط غير مطابقة يتم رفض الطالب من القسم.