آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات.. اعرف الأماكن

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات، في مختلف الأماكن المتاح لها التقديم للتظلم، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، وبدء التقديم في مرحلة التنسيق الثانية التي تستمر 5 أيام.

آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات، 18 أغسطس، إذ بدأ 3 أغسطس ويستمر 15 يومًا.

أماكن التقديم لتظلمات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية التعليم في بيان لها، أنه يجري التقديم إلي تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال رابط محدد للتظلمات من هنا، ثم تحديد الموعد للتوجه إلى الأماكن المحددة من قبل الوزارة، بعد دفع رسوم التظلمات وهي 200 جنيه لكل مادة.

- محافظة الإسكندرية، ومطروح والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية

- محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط، داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة

- محافظة أسيوط، وسوهاج والوادي الجديد والمنيا، داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

- محافظة القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.