تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 18-8-2023 في الأسواق استقراراً بالمقارنة بأسعارها أمس الخميس، والتي يرغب المواطنين في متابعة مستجدات أسعارها بشكل يومي، والتي تختلف من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم وفقاً لما أعلنته البوابة المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث للأسعار، والتي شهدت انخفاض سعر الأناناس والتفاج الجولدن.

أسعار الفاكهة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18-8-2023 في الأسواق الأسعار التالية:

- الموز البلدي: الكيلو بـ 17 جنيها.

- التفاح المحلي: الكيلو بـ 28 جنيها.

- الخوخ: الكيلو بـ 29 جنيها.

- البرقوق: الكيلو بـ 33 جنيها.

- موز مستورد: الكيلو بـ 27 جنيها.

- لارنج: الكيلو بـ 7 جنيهات.

- كيوي: الكرتونة بـ 271 جنيها.

- كنتالوب: الكيلو بـ 17 جنيها.

- كاكا: الكيلو بـ 16 جنيها.

- عنب مستورد الكيلو بـ 34 جنيها.

- دوم الكيلو بـ 4 جنيهات.

- جريب فروت: الكيلو بـ 16 جنيها.

- تفاح جولدن: الكيلو بـ 41 جنيها.

- أناناس: الواحدة بـ 48 جنيها.

- بلح عجوة: الكيلو بـ 35 جنيها.