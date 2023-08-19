فرقة «بلاك تيما» تحتفل بعامها الـ19 بحفل غنائي

تستعد فرقة بلاك تيما مساء اليوم، لإحياء حفل غنائي كبير، تزامنا مع احتفالهم بمرور 19 عاما على التأسيس، والنجاحات التى حققوها على مدار مشوارهم الفني.

وتحيي فرقة بلاك تيما حفلها الغنائي فى الجامعة الأمريكية بمقرها الذي يقع فى منطقة وسط البلد، سيقدمون خلاله عدد كبير من أغنياتهم المميزة، التي قدموها على مدار 19 عاما، كما سيقدمون عدد من المفاجآت الخاصة للجمهور.

معلومات عن فرقة بلاك تيما

يذكر أن فرقة بلاك تيما فرقة غنائية تتكون من ثلاثة أشخاص من النوبة، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، وجرى تأسيسها عام 2004، وخلال هذه السنوات قدموا عددا كبير من الأغنيات الخاصة.

وطرحت فرقة بلاك تيما مؤخرا، أغنية بعنوان «الطف بينا يا رب»، وجرى طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات وألحان محمد عبده، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد شعتوت.