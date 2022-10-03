«بلاك تيما» تحيي حفلا غنائيا على مسرح الماركيه قريبا.. وتوجه رسالة للكينج

تستعد فرقة «بلاك تيما»، لإحياء حفلا غنائيا ضخما على مسرح الماركيه، في تمام السابعة مساء الجمعة 14 أكتوبر.

وتخطف بلاك تيما مسامع جمهورها في رحلة غنائية ممتعة لأشهر أغانيها بين القديمة والجديدة، منها «بحار» و«إيه يعني» و«زحمة» و«لون الكاكاو».

بلاك تيما تحيي حفلا غنائيا مع محمد منير

وتفاجئ فرقة «بلاك تيما» الجمهور خلال الحفل بعرض موسيقي مختلف في أحد أكبر حفلها الجماهيرية، والتي تعقب نجاح جولة حفلاتها الأخيرة، بعد حفلها الاستثنائي مع الكينج محمد منير في الإسكندرية، وفي مهرجان القلعة الموسيقي بالقاهرة.

وحرص أعضاء فرقة «بلاك تيما» على توجيه كلمة خاصة لمنير، قائلين: «هو دا اللي علمنا يعني إيه غناء ويعني إيه مزيكا»، وحرصوا على التقاط صورة خاصة معه.

وتابع أعضاء الفرقة: «إحنا مبسوطين جدًا إننا بنشارك محمد منير حفله اليوم في الإسكندرية وكان حلم».

«بلاك تيما» في موسم حفلات مهرجان Non Stop Music

وتضع بلاك تيما لمستها الغنائية الخاصة في موسم حفلات مهرجان Non Stop Music الموسيقي، الذي يحتضنه مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي، وشهد هذا الموسم توليفة من الحفلات الناجحة، مثل مسار إجباري ووسط البلد وهشام خرما ونوران أبو طالب.