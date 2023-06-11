تعرف على موعد وأسعار تذاكر حفل بلاك تيما في ساقية الصاوي

تستعد فرقة بلاك تيما للقاء جمهورها، من خلال حفل غنائي كبير سيتمّ إحيائه على خشبة مسرح ساقية الصاوي سيحتفلون من خلاله بعيد الأضحى، وسط أجواء من الفرحة .

تذاكر حفل بلاك تيما

وبالفعل تم طرح التذاكر الخاصة بحفل فرقة بلاك تيما المقامة على خشبة مسرح النهر يوم الخميس الموافق 29 يونيو والتي جاءت منقسمة الى فئتين الأولى بمبلغ 150 جنيه والثانية بمبلغ 250 جنيه.

وستنطلق حفل بلاك تيما في تمام الساعة 8 مساءً على أن تنتهي في تمام الساعة 10 مساءً وسيقدمون خلالها عدد كبير من أغانيهم المميزة التي يحبها الجمهور.

يذكر أنَّ فرقة بلاك تيما كانت قد قدمت حفل غنائي ناجح مؤخرًا في مدينة الإسكندرية وقدمت خلال الحفل عدد كبير من أغانيها المميزة منها «بحار وايه يعني وبرنس الليالي ومرسال وجوبا وبصل الصبر وعملنا اللي علينا».