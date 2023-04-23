تفاصيل حفل بلاك تيما وعمرو حسن في ساقية الصاوي اليوم

أعلنت ساقية عبد المنعم الصاوي، إقامة حفل لفريق بلاك تيما، اليوم الأحد 23 أبريل الجاري، لتقديم أفضل الأغاني التي غناها أعضاء الفريق على مدار تاريخه الفني، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل حفل بلاك تيما وعددًا من الحفلات الأخرى التي تقام ضمن حفلات ساقية الصاوي بالزمالك، على النحو التالي:

تفاصيل حفل بلاك تيما

وبحسب ساقية الصاوي، فإن حفل فريق بلاك تيما يقام في تمام الساعة السابعة مساءً بسعر يبدأ من 150 جنيهًا حسب المقاعد.

حفل طبلة الست

ويُقام حفل فريق طبلة الست، الاثنين المقبل، بسعر يبدأ من 100 جنيه، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً داخل قاعة النهر، فيما يُقام مهرجان أمبيسا يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بسعر يبدأ من 120 جنيهًا.

حفل الأخوة أبو شعر

وفي 27 أبريل الجاري، يُقام حفل الأخوة أبو شعر في تمام السابعة والنصف مساءً، بسعر يبدأ من 1400 جنيه.

حفل الفنان علي الحجار

كما يُقام على مسارح الساقية، عدة حفلات أخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك حتى مطلع الأسبوع المقبل والشهر الجاري، إذ يُقام حفل الفنان علي الحجار، يوم السبت 29 أبريل الجاري، ويبدأ من الساعة 8 وحتى 11 مساءً على مسرح النهر، بسعر تذكرة دخول تبدأ من 280 جنيهًا.