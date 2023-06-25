أسعار وتفاصيل حفل «بلاك تيما» ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

استعرضت ساقية الصاوي تفاصيل برنامج حفلات عيد الأضحى المبارك ومن بينها حفل فريق «بلاك تيما» والذي يقدم على مسارح الساقية للجمهور في ثاني أيام العيد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل حفل فريق «بلاك تيما».

تفاصيل حفل بلاك تيما

وفق برامج ساقية الصاوي على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت فإن حفل فريق «بلاك تيما» يعرض الخميس المقبل الموافق 29 يونيو في تمام الساعة الثامنة بسعر يبدأ من 150 جنيها.

ونوهت الساقية بأن حفل فريق «بلاك تيما» لا يستقبل الأطفال وأن الحضور قبل فترة من الإنطلاق ليتسنى للمنظمين إدخال الحضور بشكل منظم ومرتب.

وفي نفس اليوم يعرض حفل أم كلثوم والتي تعود من جديد على مسرح الساقية الحفل الأول في تمام الساعة السادسة والنصف والثاني في الثامنة والنصف بسعر يبدأ من 50 جنيها.

برنامج حفلات ساقية الصاوي الشهر المقبل

- يوم 1 يوليو حفل عزيز مرقة بسعر يبدأ من 325 جنيها في تمام الساعة الساعة الثامنة مساء.

- يوم 3 يوليو حفل لؤي حجازين بسعر يبدأ من 150 جنيها في تمام الثامنة مساءً.

- يوم 5 يوليو حفل ليل باند في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 80 جنيها.

- يوم 6 يوليو حفل الأخوة أبو شعر بسعر يبدأ بـ100 جنيه وذلك في تمام الثامنة مساء.

- يوم 6 يوليو حفل كوميدي ستف في تمام الثامنة مساء بسعر يبدأ من 120 جنيها.

- يوم 7 يوليو حفل كرنفاليا بسعر يبدأ من 200 جنيه يوم في تمام الثامنة مساء.

- يوم 8 يوليو حفل روان ماهر بسعر يبدأ من 150 جنيها في تمام الثامنة مساء.

- يوم 19 يوليو حفل الحضرة بسعر يبدأ من 110 جنيهات في تمام الثامنة مساء.