مطار مرسى علم يستقبل 142 رحلة سياحية من 11 دولة أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 142 رحلة طيران سياحية قادمة من 11 دولة أوروبية تقل آلاف السائحين، على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار تبين وصول 142 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 29 ألف سائح أجنبي وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية على مدار الأسبوع المقبل، بدء من غد السبت، بينها 5 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال السياح

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 29 ألف سائح أجنبي من 11 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا.

وأكد «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة من مطارات أوروبا إلى مرسى علم الأسبوع الجاري، بزيادة رحلتين عن الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب على مستوى العالم.