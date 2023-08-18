لو جاي تصيف.. دليلك لتجنب الزحمة على شواطئ الإسكندرية في «الويك اند»

إقبال كبير تشهده شواطئ الإسكندرية خلال إجازة عطلة نهاية الأسبوع خلال أغسطس الجاري، كونه شهر الذروة والإقبال الكثيف هربا من الحر، إذ تستقبل المدينة الساحلية يوميا آلاف المصطافين من محبي وعاشقي الإسكندرية، الأمر الذي يحتاج إلى وعي كبير للذهاب إلى الشواطئ الأقل إقبالا مع العلم بحالة البحر لتجنب الغرق.

وبناء على ذلك تقدم «الوطن» خلال السطور التالية نصائح للمصطافين الوافدين على شواطئ الإسكندرية خلال إجازة «الويك اند» اليوم، لتجنب الازدحام ومعرفة الشواطئ ذات الكثافة الأقل بالإضافة إلى حالة البحر، بحسب التقرير اليومي من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية

تبرز النصيحة الأولى في الوقت الراهن لراغبي الاستجمام فقط دون نزول المياه بالاتبعاد عن شواطئ القطاع الشرقي كونها حققت نسب إشغال عالية، حيث ترواحت نسب الإشغال بين 70% و90%، لذا فالذهاب إلى شواطئ القطاع الغربي للاستجمام أمر رائع كونها حققت نسبة إشغال متوسطة بين 30% و50%.

شواطئ آمنة لنزول المياه في الإسكندرية

وإذ كان المصطافين يرغبون في زيارة شواطئ الإسكندرية من أجل نزول البحر فسيتم تغيير الاتجاه، حيث أن شواطئ القطاع الشرقي على الرغم من الازدحام بها إلا أنها الأكثر أمانا كونها ترفع رايات صفراء والشواطئ التى اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت رايات خضراء، أي أن الموج هادئ نسبيا بها.

بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي رايات حمراء نظرا للمواجهات الواسعة للبحر، لذلك وجهت مصايف الإسكندرية نصيحة بعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالمساحات الآمنة المحددة للنزول والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ.