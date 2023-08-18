5 معلومات عن كوبري المنيب العلوي على النيل بعد تطويره وتوسعته

تواصل وزارة النقل، تنفيذ خطة موسعة على مستوى المحافظات من أجل حل الاختناقات المرورية، وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة المحاور المهمة للمواطنين، حيث انتهت الوزارة، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة كوبري المنيب العلوي على النيل.

ويبلغ طول كوبري المنيب العلوي على النيل 3 كم بالمطالع والمنازل، وتمت توسعته ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه بدلًا من 4 حارات فقط، وتمت توسعة الكوبري من خلال إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري القديم.

وعرض تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، معلومات عن الكوبري كالتالي:

- يبلغ طول كوبري المنيب المطل على نهر النيل 3 كيلومترات.

- تمت توسعة الكوبري بمقدار الضعف في كل اتجاه.

- زيادة عدد الحارات لثماني حارات بدلاً من أربعة في كل اتجاه سابقا.

- إنشاء كوبري جديد شمال وجنوب الكوبري القديم.

- يأتي تطوير الكوبري ضمن توسعة وتطوير الطريق الدائري بطول 106 كيلومتر.

الطريق الدائري ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن مشروع تطوير الطريق الدائري من المشروعات المهمة التي تنفيذها وزارة النقل، بالتزامن مع كثافة الحركة المرورية على الطريق.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن الطريق الدائري ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال الأمر الذي أدى إلى صعوبة تطويره في الوقت الحالي، مؤكدة أن الدولة تبذل جهوداً مُضينة في أعمال التطوير لتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.