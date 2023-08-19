لحديثات التخرج.. كيف تحصلين على تدريب يؤهلك لسوق العمل؟

كشفت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية في بيان، عن فرصة للفتيات حديثات التخرج، للحصول على تدريب يؤهلهن لسوق العمل خلال إجازة نهاية العام 2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل التدريب المقدم من الشباب والرياضة للفتيات حديثي التخرج، على هذا النحو:

تدريب الفتيات حديثات التخرج

- البرنامج متاح للخريجات/ اللاتي سيتخرجن عام 2023 من الهندسة وعلوم الكمبيوتر والدراسات ذات الصلة.

- التفرغ لمدة البرنامج لتحقيق أعلى استفادة

- أن تكون المتدربة مقيمة في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية طنطا والمنيا.

- يأتي التدريب بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر».

- يقدم التدريب لنحو 1200 فتاة.

- التدريب برعاية شركة بيبسيكو وكبرى الشركات في السوق المصري.

- يتاح التدريب للفتيات حديثي التخرج من كليات تجارة - هندسة -علوم الكمبيوتر.

- كما يمكن للطالبات في السنة الأخيرة من الدراسة في حضور اللقاء التعريفي بمشروع «عاملة شغل» الساعة 10 صباحا الاثنين المقبل، بأكاديمية الجزيرة بالمقطم.

- يتضمن البرنامج تدريبات مكثفة عن آليات سوق العمل والمبيعات والتوريدات، لتدريبهن على اجتياز ملتقى التوظيف في نهاية التدريب مع كبرى الشركات الراعية للحدث.

- زيادة عدد المستفيدات بنسبة 100% وهو ضِعف الرقم المستهدف في النسخة الأولى.

- الموعد النهائي للتقديم: 31 أغسطس 2023.

- يتيح البرنامج الفرصة للمشاركات مقابلة أكثر من 30 رائدة أعمال ومرشدات للحصول على دعمهن ومساعدتهن طول فترة البرنامج من خلال خمسة مراحل وهي:

المرحلة الأولى

الاستعداد للعمل (1200 مشاركة) يساهم البرنامج في تنمية المهارات الشخصية والمهنية للطالبات، ومساعدتهن للحصول على وظيفة في مجال مهني تنافسي، وذلك عن طريق تدريبهن على أهمية الاستعداد للعمل من خلال أربع مهارات وهم التفكير النقدي – التواصل – التعاون – الإبتكار.

المرحلة الثانية:

التدريبات التقنية والزيارات الميدانية (550 مشاركة ) ترتكز هذه التدريبات التقنية والعملية على مسارات سلاسل التوريد، المبيعات والتكنولوجيا بقيادة فودافون مصر ثم تتوجه الطالبات في جولة من الزيارات الميدانية والتظليل الوظيفي في الشركات الداعمة لبرنامج عاملة شغل النسخة الثانية.

المرحلة الثالثة:

المعسكر التدريبي (250 مشاركة) تم تصميم المعسكر التدريبي للتوظيف لتزويد المشاركات بتجربة «محاكاة مكان العمل»، وسُتتاح لهن الفرصة في تطبيق ما تم تعلمه وتحسين مهاراتهن ومعرفة المهام المرتبطة بالقطاعات المعنية.

وستمر المشاركات على نقاط تواصل متعددة لتعزيز قابليتهن للتوظيف خلال البرنامج، إضافة إلى مساعدتهن للحصول على خبرات عملية تجعلهن أكثر استعدادًا لبدء حياتهن المهنية.

المرحلة الرابعة:

منتدى التوظيف لكل المشاركات بالبرنامج (1200 مشاركة) ستتاح للمشاركات في البرنامج أيضًا فرصة لحضور منتدى التوظيف حيث سيلتقين بممثلين من أكثر من 100 شركة في مصر لزيادة فرصهم في التوظيف في وظائف مختلفة.

المرحلة الخامسة:

التوظيففي نهاية البرنامج ستحصل 100 خريجة على فرص تدريب وفرص عمل في بيبسيكو وشركة فودافون مصر وأكبر الشركات في السوق المصري، ستحصل 46 خريجة على فرصة للتدريب في قطاع البيع بالتجزئة وقطاع التكنولوجيا في شركة فودافون مصر.