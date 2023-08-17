رحلة إلى الغردقة بـ900 جنيه من «الشباب والرياضة» لمدة 5 أيام.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بدء الحجز في الفوج الثالث من رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة، خلال الفترة من 25 حتى 29 أغسطس الجاري، وذلك لأبناء محافظتي الدقهلية والشرقية.

وحددت الوزارة تفاصيل الفوج الثالث لـ رحلات اعرف بلدك لمدينة الغردقة وكيفية الحجز، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مدة الفوج والشروط المطلوبة وخطوات حجز الرحلة، والتي جاءت كالتالي:

مميزات رحلات «اعرف بلدك» للغردقة

- مدة الفوج 5 أيام و 4 ليال.

- المرحلة العمرية المتاح لها الحجز تتراوح بين 18 و40 عاما.

- قيمة الاشتراك 900 جنيه.

- الإقامة والإعاشة في المدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال يكون على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

خطوات الاشتراك في رحلات اعرف بلدك للغردقة

- وعلى الراغبين في الاشتراك الدخول على الرابط الإلكتروني التالي https://www.emys.app/youth/trip_public.

- والحجز وسداد قيمة الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة من خلال منظومة الدفع الفوري.

- أولوية المشاركة في الرحلة تكون بأسبقية الدفع.

شروط الاشتراك في رحلات اعرف بلدك للغردقة

- يحذر اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- عدم السماح بالتبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يحذر التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يغادر المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع من الساعة السادسة صباحا من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي الدقهلية والشرقية.

- تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي المتفق عليه، وفقا لأي ظروف طارئة.