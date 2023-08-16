أحداث تهم المواطنين خلال الساعات المقبلة.. أبرزها التنسيق وصرف المعاشات والمرتبات

ينتظر المواطنون العديد من الأحداث الهامة المفترض حدوثها خلال الساعات المقبلة، وتنقسم الأحداث بحسب اهتمامات الأشخاص فمنها اقتصادية وتعليمية وصحية، وجميعها تهدف إلى تقديم الأفضل للمواطنين بشكل مستمر من قبل الدولة المصرية، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» أهم الأحداث التي تهم المواطنين خلال الساعات والأيام المقبلة.

صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادات

البداية مع برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي زاد بنسبة وصلت إلى 25% لجميع المستحقين أثناء صرف معاشات تكافل وكرامة خلال منتصف شهر أغسطس الجاري، ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تبكير صرف زيادة المعاشات.

فتح باب تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

كما يستمر فتح باب تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 للجامعات والمعاهد الحكومية، والذي بدأ أمس الثلاثاء ولمدة 5 أيام، تنتهي يوم السبت المقبل ويكون التسجيل إلكترونيا.

فتح تسجيل الرغبات بالجامعات الأهلية والخاصة

بينما يسجل طلاب الثانوية العامة للعام الحالي 2023 للالتحاق بالكليات المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، ويكون التسجيل إلكترونيا، لتسجيل الرغبات من قبل الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات معينة لم يمكنهم المجموع من الالتحاق بها في الجامعات الحكومية، فيلجأ البعض إلى تحقيق الحلم في الجامعات الأهلية والخاصة خاصة بعد إصدار قرار بتخفيض التنسيق عن العام الماضي ليصل إلى 53% بدلاً من 55%.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

ينتظر المواطنون العاملون في الدولة أيام لصرف المرتبات الشهرية، وتعلن وزارة المالية بشكل مستمر عن موعد صرف المرتبات، والتي ستبدأ في 24 أغسطس المقبل، ليكون اليوم الأول لصرف مرتبات العاملين في وزارات المالية، والتخطيط، والخارجية، والتنمية المحلية، والزراعة، والشباب والرياضة، والكهرباء، والتعاون الدولي، والتعليم العالي، والعدل، وأيضا العاملين في مديريات الخدمية بالمحافظات، ويستمر صرف المرتبات لجميع القطاعات الأخرى حتى يوم 30 أغسطس الجاري.

إطلاق قوافل طبية لتعزيز الصحة الإنجابية

ويشهد اليوم الأربعاء، إطلاق قافلة طبية ثانية بمنطقة أرض اللواء من أجل دعم وتعزيز الصحة الإنجابية للمواطنين، إذ انطلقت أمس الثلاثاء قافلة طبية أمام مقر مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمنطقة بولاق الدكرور، لتقديم بعض الاحتياجات والمستلزمات الطبية بمحافظة الجيزة.