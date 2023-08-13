لأصحاب المعاشات.. أفضل 3 قروض شخصية في البنوك

تعتبر القروض الشخصية، من بين المنتجات البنكية الأكثر انتشارًا وتستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المواطنين والعملاء، والقروض الشخصية هي أكثر أنواع القروض التي يلجأ إليها غالبية المواطنين للحصول على ما يحتاجونه من سلع أو خدمات تحتاج إلى تمويل.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل أفضل 3 قروض شخصية من حيث الفائدة لأصحاب المعاشات.

قرض البنك الزراعي المصري لأصحاب المعاشات:

- قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

- الفائدة: 18.25%.

- نوع الفائدة: متناقصة .

- الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.

قرض البنك الأهلي المصري لأصحاب المعاشات:

- قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

- الفائدة: 19%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.

قرض البنك الأهلي المصري لأصحاب المعاشات:

- قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه.

- فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

- الفائدة: 19.5%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه.