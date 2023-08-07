لأصحاب المعاشات.. قرض شخصي من بنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان

تتيح عدة بنوك، منها بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان، فرصة لأصحاب المعاشات للحصول على قرض شخصي، في ظل عدد من الشروط والمستندات الواجب توافرها، عند ذهاب المواطنين من أصحاب المعاشات، للحصول على القرض.

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل إجراءات وشروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، من بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان، والتي جاءت كما يلي:

القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

- تصل مدة التمويل الخاصة بالقرض الشخصي لأصحاب المعاشات، في بنك الإسكندرية إلى 12 عاماً.

- تصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه.

- يتيح بنك الإسكندرية ميزة التأمين على الحياة، وذلك طوال مدة التمويل.

- بالنسبة لعمر العميل، يجب ألا يتعدى 65 عاماً.

- كما يجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

- تعهد العميل بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان

- وبالنسبة للقرض الشخصي لأصحاب المعاشات في بنك التعمير والإسكان، يصل سعر الفائدة الخاصة به إلى 17%.

- سعر عائد تنافسي.

- تبدأ فترة السداد من 6 أشهر حتى 10 سنوات.

- يجب ألا يزيد عمر المتقاعد على 70 عاماً.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إحضار إيصال مرافق أو إيصال خدمات حديث.

- إحضار بيان يخص مفردات المعاش.