ضبط شخص بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

التحريات

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على عدد 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.