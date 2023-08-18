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ضبط شخص بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بالقاهرة

كتب:

محمد سيف
12:52 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
ألعاب نارية

ألعاب نارية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

التحريات

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على عدد 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.