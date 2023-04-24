عقوبات استخدام الألعاب النارية وحيازة بومب وصواريخ العيد.. ممكن تحبسك

تعتبر الألعاب النارية خصوصاً البومب والصواريخ من أهم مظاهر الاحتفال في الأعياد لا سيما في عيدي الفطر والأضحى لما تصدره من أصوات عالية تبعث في نفس الأطفال الفرحة والسرور ونرصد لكم في النقاط التالية العقوبة القانونية حال استخدامها وإحداث ضرر بها.

الثقافة القانونية بين المواطنين

وحرصاً ممن «الوطن» على نشر الثقافة القانونية بين المواطنين تواصلنا مع كريم العطار المحامي، لبيان العقوبة في حالة إحداث أضرار أثناء استخدام الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

قال كريم العطار المحامي، إن عقوبة حيازة الألعاب النارية والاتجار بها يتساوى تماماً مع حيازة والاتجار المواد المخدرة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك استنادًا إلى قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 والذي أدخل في ضمن القرار البارود الأسود ضمن مواد المفرقعات، والمنصوص على عقوبتها في المادة 102أ من قانون العقوبات.