جامعة المنصورة الجديدة تعلن عن أماكن شاغرة للدفعة الثانية بالكليات

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن فتح باب القبول أمام الدفعة الثانية للتقديم في مختلف الكليات بالجامعة، وذلك لوجود أماكن شاغرة بها، بعد اعتذار عدد من الطلبة المقبولين خلال الدفعة الأولى.

فتح باب التقديم للدفعة الثانية في جامعة المنصورة الجديدة

وأوضحت الجامعة أن تنسيق القبول لطلبة الثانوية العامة المصرية والثانوية الأزهرية بجامعة المنصورة الجديدة للدفعة الثانية جاء كالتالي:

الثانوية العامة المصرية وطلبة STEM

كلية الطب 88.4%

كلية طب الأسنان 87.6%

كلية الصيدلة 86.7%

كلية الهندسة 68%

كلية علوم وهندسة الحاسب 75%

كلية العلوم الأساسية 68.5%

كلية المعاملات القانونية 55.6%

كلية التمريض 68.4%

كلية الأعمال 55%

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 67.8%

كلية علوم و هندسة المنسوجات 71.5%

الثانوية الأزهرية

كلية الطب 91%

كلية طب الأسنان 89.55%

كلية الصيدلة 88.41%

كلية الهندسة 70%

كلية علوم وهندسة الحاسب 70%

كلية العلوم الأساسية 71.13%

كلية المعاملات القانونية 60%

كلية التمريض 73.4%

كلية الأعمال 58%

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 60.22%

وأشارت أنه في حالة توافر مقاعد في أي كلية من الكليات حال انسحب عدد من طلاب الثانوية المرشحين، سيجري ترشيح الدفعة الثالثه بدءا من يوم الاثنين 21 أغسطس 2023 على الأماكن الشاغرة في أي كلية، وفقا للأعلى في المجموع من بين الطلاب المقدمين على قوائم الانتظار، والذين لم يرشحوا على رغبتهم الأولى.