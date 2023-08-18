مصرع شخصين وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص على «الساحلي الدولي»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي عند علامة الكيلو 79، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الحمام المركزي ضحايا ومصابي حادث ميكروباص طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وهم منار عبدالباقي محمد الأكرت 20 سنة، من الإسكندرية، تعاني من جرح قطعي بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومنى عبدالسلام عبدالحميد 50 سنة، من الإسكندرية، تعاني من اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، واشتباه استرواح هوائي بالصدر، ومروان عبدالباقي محمد الأكرت 27 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والذراع الأيسر، وسعاد عبدالسلام عبدالحميد 65 سنة، من الإسكندرية، جثة هامدة، وسعدية حسن حسن فضول 65 سنة، من الإسكندرية، جثة هامدة، وهالة عبدالسلام عبدالحميد 38 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والصدر.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.