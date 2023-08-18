ضبط متهمتين بسرقة مشغولات ذهبية من المواطنين بأسلوب المغافلة بالقاهرة

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية، مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية مجهولة المصدر.

تشكيل عصابي

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفتا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأقرتا بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليها، تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.