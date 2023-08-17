«الداخلية» تضبط 4 متهمين بتزوير المحررات الرسمية في القاهرة والقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، 4 أشخاص بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وبحوزة أحدهما حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية.

وبمواجهتهما اعترفا بأنّ الخاتم المضبوط مقلد، واستخدماه في ممارسة نشاط إجرامي في تزوير التوكيلات الرسمية بمختلف أنواعها والترويج لنشاطهما بين المترددين على أحد مكاتب التوثيق مقابل مبلغ مالي، كما أقرا بتحصلهما على الخاتم المضبوط بحوزتهما من شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهما 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة، عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، لاب توب، جهاز كمبيوتر، عدد من الأوراق ذات علامة مائية، 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أي بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم في أعمال التزوير، 3 بطاقات رقم قومي مزورة، رخصتي قيادة مزورين، 5 توكيلات دون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاط إجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.