وائل الفشني: قدمت أغنية «مش لاقيك» لمواجهة تعاطي المخدرات.. «صديق مات بسببها»

قال الفنان وائل الفشني، إن تقديمه لأغنية «مش لاقيك» حول المخدرات كان نتيجة وفاة أحد أصدقائه وتزايد أعداد الوفيات بسبب المخدرات، إذ تتناول الأغنية مخاطر إدمان المخدرات على الشباب، وكيف يمكن أن تتسبب في انهيار وموت أقرب الناس.

تفاعل الشباب مع وائل الفشني في حفل مهرجان العلمين

وأضاف «الفشني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»: «الأغنية نالت إعجاب الكثير خاصًة الشباب بحفل مهرجان العلمين، إذ تفاعلوا معها بشدة لأنها لمست كل شخص، وأتمنى أن تسهم الأغنية في إنقاذ ولو شخص واحد يمر بتلك التجربة السيئة».

تابع بأنه لم يشعر بالخوف عند الغناء في حفل مهرجان العلمين، رغم أنها المرة الأولى له، ولذلك يتمنى تكرار تقديم الحفلات في مدينة العلمين.

برنامج «السفيرة عزيزة»

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.