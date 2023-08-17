«الداخلية» تشن حملات أمنية لضبط مروجي المخدرات في 8 محافظات

شنّت الأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية استهدفت ضبط حائزي المواد المخدرات في عدد من المحافظات، وأسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهمين، وتحريز المضبوطات، وإحالتهم للنيابات المختصة التي تباشر التحقيق.

ففى محافظة مطروح، تمكنت القوات من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام، كما تم ضبط أحد الأشخاص، حال وجوده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات.

مديرية أمن القاهرة

واستهدفت القوات بمديرية أمن القاهرة، الحملات الأمنية في منطقة المرج، والسلام، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال وجوده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4,200 كيلوجرام - كمية لمخدر الحشيش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس.

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال وجوده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته كمية لمخدر الآيس - كمية لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة لعقاقير «الكبتاجون، ترامادول، الأموتريل» - ميزان حساس – دراجة نارية دون لوحات – سلاح أبيض.

مديرية أمن الإسكندرية

وفى الإسكندرية، تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض – ميزان حساس.

وجري ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الغربية

وتمكن ضباط مديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الدقهلية

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية، القبض على أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة قسم شرطة جمصة، وبحوزته 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام.

مديرية أمن البحيرة

وفي البحيرة، تمكن ضباط مباحث شرطة قسم دمنهور، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بمدينة دمنهور، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – 102 قرص مؤثر لعقارى أبتريل – أموتريل، وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال وجوده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته 500 قرص مخدر لعقار تامول.

مديرية أمن المنيا

وفي المنيا، تمكنت القوات من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة المنيا، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض.

مديرية أمن أسوان

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان أسوان، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس.

منطقة السحر والجمال

وألقى ضباط مباحث قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، القبض على أحد الأشخاص حال وجوده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والهيدرو وتمت إحالته للنيابة التي تباشر التحقيق.