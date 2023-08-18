إحالة عصابة الاتجار في المخدرات بالقاهرة إلى الجنايات.. اعرف العقوبة

أحالت النيابة العامة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كانوا يروجون الأقراص المخدرة والحشيش على زبائنهم في منطقة السلام بالقاهرة، ورصدت أجهزة الأمن تحركاتهم وألقت القبض عليهم متلبسين بجريمتهم، قبل أن تقدمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

التحفظ على المخدرات وإرسالها للمعمل الكيماوي

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بأن الأقراص المخدرة المضبوطة معهم و600 جرام من الحشيش، كانوا يروجونها على زبائنهم بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب من تلك التجارة المجرمة قانونًا، وتحفظت النيابة العامة على المخدرات المضبوطة وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان مدى تأثير المادة المخدرة فيها.

العقوبة المتوقعة على عصابة السلام

وقال الخبير القانوني حازم محمد، إن العقوبة المتوقعة للمتهمين في الاتجار بالمخدرات في السلام، وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعدام

وأضاف محمد في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.