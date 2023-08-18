فيلم «مستر إكس» لأحمد فهمي في المركز السابع بشباك التذاكر

تواصل دور العرض السينمائية حالة الانتعاشة الفنية التي تعيشها هذا العام، خاصة مع انطلاق موسم أفلام الصيف، الذي يشهد منافسة قوية بمشاركة عدد كبير من الفنانين بأعمالهم الفنية، ومنهم محمد هنيدي وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وغيرهم.

فيلم «مستر إكس» يحقق 100 ألف جنيه

ومن ضمن الأعمال السينمائية، التي تعرض الآن في دور العرض السينمائية، فيلم «مستر إكس» للفنان أحمد فهمي، الذي يحتل المركز السابع في شباك الإيرادات، حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه حقق يوم أمس الخميس إيرادات بلغت 100,249 ألف جنيه فقط لا غير.

والفيلم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وبجانب فيلم «مستر إكس» يشارك عدد آخر من الأفلام في المنافسة، من بينهم «العميل صفر»، و«وش في وش»، و«مرعي البريمو»، و«ع الزيرو»، و«بيت الروبي» و«البعبع» و«البطة الصفرا».