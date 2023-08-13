188 ألف جنيه إيرادات فيلم مستر إكس بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ 188 ألف و314 جنيه، ليحتل بذلك المركز الخامس في قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما، والتي يتصدرها أفلام مرعي البريمو، ع الزيرو، بيت الروبي، البطة الصفرا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي

تتجاوز حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار 6 أسابيع عرض حاجز الـ 29 مليون جنيه، فيما تجاوز فيلم بيت الروبي 120 مليون جنيه على مدار 7 أسابيع عرض، والبعبع بنحو 42 مليون جنيه.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني وبيج رامي وعمرو يوسف وريم مصطفى ومي عمر، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

خلال قصة فيلم مستر إكس والتي تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يجسد شخصية مستر إكس والذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم من خلال شركته التي أنشأها لهذا الهدف، وتحدث له مفاجآت كثيرة.