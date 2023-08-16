30 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس خلال 7 أسابيع في دور السينما

جاءت حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، بنحو 30 مليونًا و126 ألفًا و148 جنيهًا، وذلك على مدار 7 أسابيع عرض بدور السينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، واحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام العيد حيث سبقه أفلام بيت الروبي، تاج، البعبع.

وحقق فيلم مستر إكس، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء تقدر بـ 144 ألف و58 جنيه، فيما تصدر قائمة الإيرادات اليومية فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي حيث حقق أمس 463 ألفًا و396 جنيهًا، وحقق فيم ع الزيرو بطولة محمد رمضان أمس 373 ألفًا و66 جنيهًا.

قصة فيلم مستر إكس

خلال أحداث كوميدية، تدور قصة فيلم مستر إكس من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس ركة هدفها التفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، الأمر الذي يتسبب له في كثير من المتاعب والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف منهم عمرو يوسف ومي عمر وريم مصطفي وبيج رامي وأكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.