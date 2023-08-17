فيلم مستر إكس يحقق 87 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ87 ألف و744 جنيه، ليحتل بذلك المركز السادس في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، حيث سبقه في الترتيب «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، مرعي البريمو، ع الزيرو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق الفيلم إجمالي إيرادات تجاوزت الـ30 مليون جنيه، وذلك خلال 7 أسابيع مدة عرضه في السينما، وحقق فيلم بيت الروبي في 8 أسابيع عرض بالسينما نحو 123 مليون جنيه، وحقق فيلم مرعي البريمو في أول أسبوعين عرض 12 مليون جنيه.

أبطال فيلم مستر إكس

وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني وعمرو يوسف وريم مصطفى، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج من خلال شركته التي أسسها لهذا الغرض، الأمر الذي يسبب له كثير من الأزمات.