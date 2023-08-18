بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارتين على طريق الضبعة الإقليمي

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارتين، في نفق طريق الضبعة الإقليمي، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق الضبعة الإقليمي

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي مصابي حادث الضبعة وهم جنى أحمد جاب الله 12 سنة من الجيزة، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وأشرف أحمد جاب الله 10 سنوات من الجيزة، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشيرين جابر كليب 32 سنة من الجيزة، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه pc، وشهد سيد بهيج 15 سنة من الجيزة، جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وبسملة ماهر محمود 15 سنة من الجيزة، كدمات متفرقة بالجسم، وسعاد محمود حامد 45 سنة من الجيزة، إصابات خفيفة، وأحمد جاب الله محمود 38 سنة من الجيزة، جرح بالأنف والفم وسحجات وكدمات متفرقة، وأشرقت أحمد جاب الله 7 سنوات من الجيزة، تعاني من جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجاب الله بهيج جاب الله 65 سنة من الجيزة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم وسحجات.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الضبعة الإقليمي القاهرة إلى موقع الحادث، وجار المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.