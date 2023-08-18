الصين تنفذ إصلاحات لدعم أسواق رأس المال المتعثرة

أعلنت الجهة المنظمة للأوراق المالية في الصين تنفيذ سلسلة من الإصلاحات من أجل تعزيز ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال، إذ يؤثر النمو الاقتصادي الضعيف على أسواق الأسهم والسندات في البلاد، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

تمديد ساعات التداول

ونقلت الصحيفة البريطانية عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنها ستنظر في تمديد ساعات التداول لكل من أسواق الأسهم والسندات، وكذلك الحفاظ على وتيرة جيدة للاكتتابات العامة الجديدة وإعادة تمويل الديون، علاوة على دعوة الشركات الحكومية والخاصة، المدرجة في البورصة الصينية، إلى تكثيف عمليات الاندماج والاستحواذ، و خفض رسوم التداول المفروضة على معاملات الوساطة لتشجيع المزيد من النشاط.

تراجع أسواق المال الصينية

وكانت أسواق الأسهم الصينية قد تراجعت بشكل كبير عن نظيراتها العالمية في عام 2023 ، حيث انخفض مؤشر CSI 300 القياسي بأكثر من 2 في المائة هذا العام مقابل ارتفاع بنسبة 14 في المائة تقريبًا لمؤشر S&P 500 الخاص بالشركات في الولايات المتحدة.