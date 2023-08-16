خبير في الأمن الدولي: تقدم الصين يواجه تحديات كبيرة

قال مصطفى العمار خبير الأمن الدولي، إنه لا بد من الفصل بين المثالية والواقعية في الإعلام، فالصين على مستوى السياسة والتطلعات معروفة بالنزاعات والصراعات.

غلق فجوة الفقر

وأضاف «العمار» خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين خلال القرن الماضي استطاعت أن تتقدم بشكل كبير من خلال الصناعة والتجارة، وغلق فجوة الفقر، وأشعرت شعبها بالرفاهية.

ولفت إلى أن هذا التقدم وهذه الرفاهية أصبحت تواجه تحديات كبيرة، خصوصا أن الجوع بات يطرق باب الصين بسبب الفيضانات في الشمال والتصحر في الجنوب.

الصين يعتمد عليها الكثير من الدول

وذكر أن الصين اليوم ربما ترى أن موقفها مع روسيا سوف يكبدها خسائر كبيرة، فهل ستتنازل عن النفط والغاز من روسيا وتتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأخذ منها الحبوب، لكن لنكون واقعيين فإن بكين أصبحت يعتمد عليها الكثير من الدول حتى في أوروبا.