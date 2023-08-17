فيضانات الصين تضرب منطقة إنتاج الحبوب.. وإجراءات لمنع تفاقم أمراض المحاصيل

بعد التحذير من فيضانات الصين الأخيرة في منطقتها الشمالية الشرقية المنتجة للحبوب، دعت الصين إلى اتخاذ مزيدا من الإجراءات لحماية محاصيلها ومنع تفاقم الأمراض، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز»

فيضانات الصين تنشر الأمراض بين المحاصيل

وقالت وزارة الزراعة الصينية في بيان لها، إن الأمراض وانتشار الآفات «خفيفة نسبيًا» ومع عدم وجود تأثير كبير على إنتاج الحبوب في الخريف، مضيفة أن فيضانات الصين «قد تؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض التي تصيب الذرة والأرز وفول الصويا».

وغمرت الأمطار الغزيرة وفيضانات الصين في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في الأسابيع الأخيرة بسبب العواصف من إعصاري دوكسوري وخانون.

الطقس القاسي يؤدي إلى إصابات شديدة

وقالت الوزارة إن الطقس القاسي قد يؤدي إلى إصابات شديدة بالآفات تستهدف القطن والذرة وفول الصويا في بعض المناطق، وذلك بسبب فيضانات الصين.

وعقدت الوزارة اجتماعا في مقاطعة هيلونججيانج الشمالية الشرقية، أمس الأول، لمناقشة الوقاية من أمراض الحبوب والآفات الرئيسية في الخريف ومكافحتها في المنطقة المعروفة باسم «مخزن الحبوب الشمالي الكبير» في الصين.

وأفادت الإذاعة الحكومية الأسبوع الماضي أن الأمطار أثرت على 258 ألف هكتار، أي ما يقرب من 2% من المنطقة المزروعة في هيلونججيان، أكبر مقاطعة منتجة للحبوب في الصين.

الوزارة تحافظ على أكثر من 282 مليون طن من إنتاج الذرة

وحافظت الوزارة على تقديرات إنتاج الذرة 2023/24 دون تغيير عند 282.34 مليون طن، رغم أنها قالت إن بعض مناطق الإنتاج غمرت المياه.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو جوزونج، قال إن الأراضي الزراعية المتضررة والحفاظ على المياه والبنية التحتية الأخرى بحاجة إلى الإصلاح السريع لضمان التعافي السريع في إنتاج الحبوب.