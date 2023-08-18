انطلاق مبادرة «قرية بلا إدمان» في المنصورة بالمجان

نظمت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، بالتنسيق مع صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة «قرية بلا إدمان أنت أقوى من المخدرات»، برئاسة اللواء سمير صدقي رئيس المدينة، وذلك في قرية سللنت، بحضور الدكتور بلال شعبان، المشرف العام على البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية، ولجنة من صندوق مكافحة الإدمان.

تنظيم مبادرة قرية بلا إدمان في الدقهلية

وبحسب بيان صادر عن مجلس المدينة، قال رئيس مجلس مدينة مركز المنصورة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات ومراكز الشباب والشوارع والميادين والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات المختلفة على مستوى نطاق رئاسة المركز لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين والمواطنين حول آليات تطبيقه، والمبادرة تستهدف استعراض آليات التوعية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والكشف عن المخدرات بين الموظفين، كما لاقت حملة التوعية نجاحا كبيرا، وتم استهداف أكثر من 20 قرية في نطاق المركز.

العلاج بالمجان من الإدمان وفي سرية تامة

وأكد رئيس مجلس مدينة مركز المنصورة، أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لمزيد من تلك المبادرات التوعوية، ومن يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.