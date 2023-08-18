رسوم خدمة العملاء في شركات الكهرباء وفقا لشرائح الاستهلاك.. تبدأ من جنيه واحد

بدأ مشتركو الكهرباء بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار بيع التيار، في التساؤل حول رسوم خدمة العملاء، والتي تنقسم وفقا لشرائح الاستهلاك في المنازل.

رسوم خدمة العملاء وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء

وتنشر «الوطن» أسعار رسوم خدمة العملاء وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين بقطاع المنازل، وفقا لقرار الحكومة والتي سيتم تطبيقها حتى مطلع شهر يناير المقبل 2024، لجميع المشتركين وهي كالتالي .

- الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

- الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

- الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

- الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.

- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بالمنازل حتيى أول يناير 2024

وتنشر «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، التي تطبق حتى أول شهر يناير 2024:

– الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، .

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا،.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها كما حاليّا 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.