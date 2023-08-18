أسعار تذاكر مهرجان القلعة قبل انطلاقه في 24 أغسطس.. حفلات متنوعة

يتساءل الكثير حول أسعار تذاكر مهرجان القلعة في دورته الـ31، وتحديدا محبي هذا الحدث الغنائي والفني، الذي يُقدم سنويا ويضم كوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، يُقدم من خلالها برنامج غنائي على مدار 15 يومًا على مسرح «محكى القلعة» داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

أسعار تذاكر مهرجان القلعة

ووفق دار الأوبرا المصرية، فإن أسعار تذاكر مهرجان القلعة 60 جنيهًا لليوم الواحد، الذي يتضمن حفلتين غنائيتين، لافته إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

ويقدم مهرجان القلعة جدولا حافلا يبدأ بأولى حفلاته الغنائية للفنان عز الأسطول وفرقته، يليه فقرة للفنانة نسمة محجوب، وفي اليوم الثاني 25 أغسطس فقرة لـ مجموعة التشيللو State of Harmony، أما الفقرة الثانية تقدمها الفنانة فايا يونان، اليوم الثالث 26 أغسطس يشهد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، يليه حفل فريق وسط البلد، اليوم الرابع 27 أغسطس حفلا للفنانة نادية مصطفى، يليها حفل للفنان هاني شاكر.

حفل الفنان هشام عباس

أما اليوم الخامس 28 أغسطس من مهرجان القلعة، فيضم حفل الفنانة سيمون يليها حفل للفنان هشام عباس، اليوم السادس 29 أغسطس حفل الفنانة منى بوركهارد وفرقتها يليها الفنان مصطفى حجاج، اليوم السابع 30 أغسطس حفل الفنان مصطفى شوقي يليه حفل الفنانة غالية بن علي، اليوم الثامن 31 أغسطس حفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة محمد الموجي يليه حفل الفنان علي الحجار، واليوم التاسع 1 سبتمبر حفل كورال كلية التربية الموسيقية يليه حفل الفنان عزيز مرقة.

وفي اليوم العاشر 2 سبتمبر حفل الفنان سعيد الأرتيست يليه حفل الفنان وليد توفيق، اليوم الحادي عشر 3 سبتمبر حفل الفنان هشام خرما يليه حفل الفنانة لينا شاماميان، اليوم الثاني عشر 4 سبتمبر حفل المنشد أحمد العمري يليه حفل الشيخ ياسين التهامي، اليوم الثالث عشر 5 سبتمبر حفل الفنانة عبير نعمة يليه الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وأخيرًا يضم اليوم الرابع عشر 6 سبتمبر، حفل للفنانة نسمة عبد العزيز يليها حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، اليوم الخامس عشر، 7 سبتمبر حفل فرقة دولية + كورال مركز تنمية المواهب يليه حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.