5 معلومات عن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. ينطلق 24 أغسطس

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والذي يشارك في إحياء حفلاته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، أبرزهم مدحت صالح، علي الحجار، هاني شاكر، نادية مصطفى، هشام عباس، وليد توفيق، عزيز مرقة، لينا شماميان، محمد محسن، نسمة محجوب ومصطفى حجاج.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

كما يشارك لأول مرة في إحياء حفلات مهرجان القلعة الفنان مصطفى شوقي، بخلاف الموسيقار عمر خيرت والذي تصدرت حفلته العام الماضي تريند منصات السوشيال ميديا، والشيخ ياسين التهامي، وفرقة وسط البلد، فايا يونان، غالية بن علي، سيمون، الفنان سعيد الأرتيست، هشام خرما، أحمد جمال، المنشد أحمد العمري، وغيرهم من النجوم والفرق الموسيقية الشهيرة.

معلومات عن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة 31، وذلك خلال السطور التالية:

- ينطلق المهرجان يوم 24 أغسطس من الشهر الجاري.

- تستمر فعالياته لمدة 15 يومًا.

- إحياء الحفلات على مسرح محكى القلعة في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

- أسعار التذاكر رمزية، ولا يتجاوز سعر التذكرة 60 جنيهًا، ويتم شراءها يوميًا من شباك بيع التذاكر بالقلعة قبل انطلاق الحفل.

- ختام مهرجان القلعة 7 سبتمبر المقبل.