كيفية شراء تذاكر أولى حفلات مهرجان القلعة.. يحييها مدحت صالح وفايا يونان

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، الجدول النهائي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقرر انطلاقه خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

ويحيى أولى حفلات مهرجان القلعة الفنانة فايا يونان، والفنان الكبير مدحت صالح، وفق جدول معلن من دار الأوبرا المصرية.

أولى حفلات مهرجان القلعة

ويمكن شراء تذاكر أولى حفلات مهرجان القلعة الذي يحييه مدحت صالح وفايا يونان، من خلال شباك التذاكر بالقلعة يوميا قبل مواعيد الحفل، ولا يوجد حجز إلكتروني على أن يبدأ الحفل الأول في الساعة الثامنة مساء والثاني في العاشرة مساء.

ويبلغ أسعار تذاكر دخول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى 60 جنيها، وتصل سعة المكان إلى 5000 متفرج.

ومن المقرر أن يتم تقديم 45 حفلا فنيا متنوعا على مدار 15 يوما متواصلة، حيث يشارك في المهرجان نخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والبلدان العربية منهم علي الحجار وهاني شاكر وعمر خيرت، ونادية مصطفى، والتونسية غالية بن علي، هشام خرما، سيمون، هشام عباس، وأحمد جمال، ونسمة محجوب.