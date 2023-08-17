حفل عزيز مرقة في مهرجان القلعة.. اعرف الموعد وأسعار التذاكر

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان محكى القلعة في دورته الـ31، إذ ينتظر الكثير من الراغبين في حضور الحفلات الموسيقية للفنانين المفضلين لهم بأسعار رمزية، ويضم المهرجان في دورته القادمة عدة حفلات لعدد من النجوم الكبار والمميزين.

ومن أبرز حفلات مهرجان القلعة حفل الفنان الأردني عزيز مرقة، وحددت دار الأوبرا المصرية تفاصيل مهرجان محكى القلعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد بدء المهرجان بالإضافة إلى موعد حفل عزيز مرقة وأسعار التذاكر، والتي جاءت كالتالي:

موعد حفل عزيز مرقة في مهرجان القلعة

ووفق البرنامج الخاص بمهرجان القلعة الذي يبدأ يوم 24 أغسطس ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر، تأتي حفلة الفنان الأردني عزيز مرقة، لتكون يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر المقبل، ليبدأ الدخول في تمام الساعة 5 مساء من بوابة القلعة.

أسعار تذاكر حفل عزيز مرقة في مهرجان القلعة

وتم تحديد أسعار تذاكر مهرجان محكى القلعة، لتكون موحدة بسعر رمزي في جميع الحفلات، لتأتي بسعر 60 جنيها للتذكرة الواحدة، ويمكن للفرد الواحد حجز أكثر من تذكرة في حالة اصطحاب الأصدقاء أو أفراد الأسرة.