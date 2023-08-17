برنامج مهرجان القلعة.. 30 حفلا على مدار أسبوعين وسعر التذكرة 60 جنيها

اهتمام جماهيري كبير بمهرجان القلعة في دورته الـ31، والمقرر إقامته داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، إذ يقدم المهرجان باقة كبيرة من الحفلات الغنائية بسعر 60 جنيها لليوم الواحد، وفق بيان دار الأوبرا المصرية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح تفاصيل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في التقرير التالي.

معلومات عن مهرجان القلعة

- مهرجان القلعة يعقد في الفترة من 24 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

- يقام مهرجان القلعة على مدار 15 يوما على مسرح «محكى القلعة» داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

- يتضمن جدول مهرجان القلعة 2023 أبرز نجوم الغناء من بينهم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح، الموسيقار عمر خيرت، وليد توفيق، عزيز مرقة، الشيخ ياسين التهامي، نسمة محجوب، فايا يونان، فريق وسط البلد، مصطفى حجاج، غالية بن علي ولينا شاماميان.

جدول مهرجان القلعة

- ينطلق مهرجان القلعة يوم 24 أغسطس بأولى حفلاته الغنائية للفنان عز الأسطول وفرقته يليه فقرة للفنانة نسمة محجوب.

- اليوم الثاني 25 أغسطس فقرة لـ مجموعة التشيللو State of Harmony، أما الفقرة الثانية تقدمها الفنانة فايا يونان.

- اليوم الثالث 26 أغسطس يشهد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، يليه حفل فريق وسط البلد.

- اليوم الرابع 27 أغسطس حفلا للفنانة نادية مصطفى، يليها حفل للفنان هاني شاكر.

- اليوم الخامس 28 أغسطس حفل الفنانة سيمون يليها حفل للفنان هشام عباس.

- اليوم السادس 29 أغسطس حفل الفنانة منى بوركهارد وفرقتها يليها الفنان مصطفى حجاج.

- اليوم السابع 30 أغسطس حفل الفنان مصطفى شوقي يليه حفل الفنانة غالية بن علي.

- اليوم الثامن 31 أغسطس حفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة محمد الموجي يليه حفل الفنان علي الحجار.

- اليوم التاسع 1 سبتمبر حفل كورال كلية التربية الموسيقية يليه حفل الفنان عزيز مرقة.

- اليوم العاشر 2 سبتمبر حفل الفنان سعيد الأرتيست يليه حفل الفنان وليد توفيق.

- اليوم الحادي عشر 3 سبتمبر حفل الفنان هشام خرما يليه حفل الفنانة لينا شاماميان.

- اليوم الثاني عشر 4 سبتمبر حفل المنشد أحمد العمري يليه حفل الشيخ ياسين التهامي.

- اليوم الثالث عشر 5 سبتمبر حفل الفنانة عبير نعمة يليه الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

- اليوم الرابع عشر 6 سبتمبر حفل الفنانة نسمة عبد العزيز يليها حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

- اليوم الخامس عشر 7 سبتمبر حفل فرقة دولية + كورال مركز تنمية المواهب يليه حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي.