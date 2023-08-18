ضبط 10 أطنان ملح مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 10 أطنان و500 كيلو ملح مجهولة المصدر محملة على سيارة جامبو خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ههيا.

ضبط 10 أطنان ملح مجهولة المصدر

وتفصيلا، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، هذا وقد تمكنت الحملة، في أثناء مرورها بمدينة ههيا، من ضبط سيارة جامبو محملة بـ200 شيكارة ملح طعام مجهولة المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 10 أطنان، وجرى تحرير المحضر رقم 11943 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

تحرير محاضر لعدد من المخابز في ههيا

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة في أثناء مرورها على المخابز بدائرة مركز ههيا، من تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التاليـ، تحرير محضر رقم 11944 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة مخبز بدون ترخيص. وتحرير محضر رقم 11945 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل.

كما جرى تحرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.