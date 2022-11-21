ضبط 7.5 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة مكبرة بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى المراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج؛ من أجل ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

ضبط 7.5 طن ملح طعام مجهول المصدر

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 7.5 طن ملح طعام مجهول المصدر، وغير مدون عليهم أية بيانات ولا يصلح للاستهلاك الآدمي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 7.5 طن ملح طعام مجهول المصدر، وغير مدون عليهم أية بيانات ولا يصلح للاستهلاك الآدمي.

وأكد «إبراهيم»، أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.